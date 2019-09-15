У Канаді сталася стрілянина, є загиблий та постраждалі

Фото: на місці стрілянини у Канаді (CBC)

Щонайменше 5 осіб отримали поранення

У канадському місті Міссіссога ввечері 14 вересня сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула та п'ятеро постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Як повідомляється, інцидент в провінції Онтаріо стався близько 18:22 за місцевим часом. Особа загиблого наразі встановлюється, відомо, що це дорослий чоловік. Одна жінка була госпіталізована у тяжкому стані. Серед постраждалих троє підлітків.

Зазначається, що правоохоронці оголосили в розшук декількох ймовірних підозрюваних. В даний момент поліція опитує свідків трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нідерландському місті Дордрехт сталася стрілянина у житловому будинку. В результаті інциденту загинули 3 людини, ще одна людина отримала важкі поранення. Серед загиблих двоє дітей. Причиною стрілянини могла стати сімейна сварка.

Також РБК-Україна писало, що в штаті Алабама в Сполучених Штатах Америки 14-річний підліток розстріляв п'ятьох членів своєї сім'ї. В результаті стрілянини троє загинули на місці, а дві людини померли вже в реанімації. Серед розстріляних було троє дітей. Мотиви вбивства поки не називаються.

Крім того, в штаті Алабама сталася стрілянина поблизу університету. Тоді повідомлялося про двох смертельно поранених і ще двох потерпілих. Постраждалі перебували у важкому стані.