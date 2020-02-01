У Канаді припинили лікувати двох людей, які були заражені коронавірусом

У Канаді з лікарні у Торонто виписали одну людину та ще один пацієнт припинив лікування вдома. Обоє вони раніше заразились китайським коронавірусом нового типу, повідомляє CBC.

За словами представників охорони здоров'я, обом пацієнтам за п'ятдесят. Перший пацієнт - чоловік, який після повернення з Китаю проходив лікування у Саннібрукському центрі медичних наук. За словами лікарів, на сьогодні стан здоров'я чоловіка покращився і зараз він не потребує стаціонарної допомоги.

Чоловік був госпіталізований 23 січня - наступного дня після того, як він повернувся з китайського Гуанчжоу. Лікарі призначили пацієнту підтримувальну терапію, оскільки на сьогодні прямого лікування цієї хвороби не існує.

Випадок коронавірусу також підтвердили у дружини пацієнта. Проте її не госпіталізовували - вона проходила лікування вдома, перебуваючи в тимчасовій ізоляції. Медики напередодні заявили, що у жінки не виявили симптомів інфекції.

"У Саннібруці заявляють, що домашня ізоляція наразі є найкращим шляхом до одужання людини, хоча і представляє невеликий ризик для широкого загалу. Медики будуть стежити за парою вдома", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, уряд США оголосив китайський коронавірус нового типу надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я і готується вводити заборону на в'їзд у Штати іноземцям, які подорожують з Китаю.