У Канаді підтвердили зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів

Департамент оновив інформацію на продукті, щоб попередити канадців про можливі побічні наслідки.

“Департамент охорони здоров’я Канади інформує канадців та медиків стосовно чинного безпекового огляду дуже рідкісних випадків тромбів, пов’язаних із низьким рівнем тромбоцитів у крові після отримання щеплення вакцинами від COVID-19 AstraZeneca та COVISHIELD. Після детального незалежного аналізу наявних нині наукових даних, департамент дійшов висновку, що ці дуже рідкісні випадки можуть бути пов’язані з використанням вакцини”, - йдеться у повідомленні.

У департаменті додали, що не запроваджували нових обмежень на використання вакцини.

“У дуже рідкісному випадку, якщо у вакцинованого виникнуть незвичні тромби із низьким рівнем тромбоцитів, від цього є ліки”, - додали там.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) має намір переглянути дані про вакцину AstraZeneca. Одночасно в ЕМА вважають, що у вакцинації препаратом більше переваг, ніж ризиків.

Нагадаємо, лікар порадив, як запобігти ризик тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Він пояснив, коли можуть виникнути ускладнення.