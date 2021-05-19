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У Канаді першу фазу випробувань пройшла COVID-вакцина рослинного походження

Автор: Даша Харченко

Канадські вчені створили вакцину від коронавірусу, що складається з рослинних елементів. Препарат пройшов першу фазу клінічних випробувань.

Про це повідомляє Nature Medicine.

Група канадських науковців у сфері молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусу, що виробляється за допомогою генно-модифікованих рослин.

Створений дослідниками препарат є набором з вірусоподібних частинок, котрі складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.

Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців віком від 18 до 49 років, у Монреалі та Квебеку.

Як уточнюється, отримані результати показали, що вакцина не викликала значних побічних ефектів, окрім втоми в одного з учасників дослідження.

Нагадаємо, для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.

Раніше повідомлялося, що у США вже почали вакцинацію підлітків від коронавірусу. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

Нагадаємо, звільнений парламентом з посади міністра охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому серед вакцин від коронавірусу, які законтрактувала Україна, немає вакцини Moderna. За його словами, українську сторону не влаштували запропоновані розробником умови.

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