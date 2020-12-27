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У Канаді виявили перші випадки зараження новим штамом COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до ще одного континенту. Два випадки зараження виявили в Канаді.

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Про це повідомляється на сайті провінції Онтаріо.

Інфіковані - пара з муніципалітету Дарем. Вони не здійснювали подорожей і не були схильні до особливого ризику зараження. Зараз вони знаходяться на самоізоляції.

З опівночі 26 грудня в провінції діють жорсткі обмежувальні заходи. Онтаріо знаходиться на другому місці за кількістю заражень COVID-19, поступаючись Квебеком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції підтвердили перший випадок зараження новим штамом, у зараженої легка форма захворювання.

Крім того, в Японії виявили випадки зараження новим типом COVID-19.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразніша за інших.

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