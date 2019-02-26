У Канаді через негоду сталася ДТП за участю 70 автомобілів

Під час аварії ніхто серйозно не постраждав, кілька людей отримали незначні забої

В Канаде из-за сложных погодных условий на трассе в провинции Онтарио столкнулись около 70 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на City News Toronto.

По информации издания, массовая авария произошла из-за гололеда и плохой видимости из-за сильного снегопада.

Также сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали, в том числе, несколько тракторных прицепов и разлилось 500 литров дизельного топлива.

Фото: на месте ДТП в Канаде

В то же время в ходе аварии никто серьезно не пострадал, несколько человек получили незначительные ушибы.

Напомним, 25 февраля в Канаде в провинции Онтарио около 30 тысяч домохозяйств, магазинов и госучреждений остались без электроснабжения из-за ураганного ветра.

По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 120 км/ч (33 м/с). Стихия обрушилась на южную часть региона, где, в частности, расположены города Гамильтон, Кингстон и Торонто.