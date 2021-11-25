У Канаді почалася вакцинація від COVID дітей

У Канаді почалася кампанія з імунізації від коронавірусу дітей. Отримати щеплення можуть діти у віці від 5 до 11 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MedicalXpress.
Прем'єр Квебеку Франсуа Лего повідомив, що всього через кілька годин на вакцинацію записали понад 115 тисяч дітей.
Дітей в Канаді прищеплюють вакциною Pfizer.
У сусідньому Онтаріо теж вже почали прищеплювати дітей. Найбільш густонаселена провінція Канади - Торонто - офіційно розпочне свою кампанію у 25 листопада.
У Канаді один з найвищих показників вакцинації від COVID у світі. У країні понад 85% людей у віці від 12 років вже отримали по два щеплення від коронавірусу.
Нагадаємо, 20 листопада Канада схвалила вакцину Pfizer для імунізації дітей від 5 до 11 років.
Крім того, вакцинацію дітей з 5 років вакциною Pfizer дозволили і в США.