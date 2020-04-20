У Канаді чоловік влаштував стрілянину, загинуло 13 осіб

У місті Портапик в канадській провінції Нова Шотландія в результаті стрілянини загинули не менше 13 людей. Про це повідомили в місцевій поліції, передає РБК-Україна з посиланням на СВС.

За даними поліції, 51-річний Габріел Уортман увечері 18 квітня відкрив вогонь по людях. Стрільця затримали через кілька годин і взяли під варту.

"Можу сказати, що понад десять осіб були вбиті, але розслідування ще триває, і я очікую більше деталей в найближчі дні", - сказав співробітник поліції провінції Кріс Лэзер.

Він зазначив, що швидше за все, кількість жертв збільшиться.

Повідомляється, що Уортман був одягнений у форму, схожу на поліцейську, але співробітником правоохоронних органів він не є. Мотиви чоловіка поки не відомі.

В результаті стрілянини загинула співробітниця поліції, один поліцейський отримав поранення.

Нагадаємо, в американському місті Бейкерсфілд штату Каліфорнія сталася стрілянина під час карантину на закритій вечірці, в результаті чого 6 людей були вбиті.

Раніше в Мексиці в результаті зіткнення злочинних угрупувань загинуло дев'ятнадцять осіб. Перестрілка сталася в прикордонному з США мексиканському штаті Чіуауа.