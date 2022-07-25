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У Канаді чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. Є жертви

Фото: поліція на місці масової стрілянини в Канаді (twitter.com/info7mty)
Автор: Олександр Мороз

У канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. В результаті інциденту є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що масова стрілянина сталася вранці в містечку Ленглі недалеко від Ванкувера. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

Представник Королівської кінної поліції Канади заявив, що в результаті стрілянини є кілька жертв. Однак не уточнив, скільки осіб було поранено, а скільки загинуло. За його словами, жертвами стали бездомні, і на думку поліцію, напад був цілеспрямованим.

Підозрюваний був описаний як білий чоловік у комбінезоні та камуфляжній футболці. На даний момент його затримали.

Нагадаємо, до цього великий інцидент з масовою стріляниною в Канаді стався в 2022 році. Тіла жертв знаходили в радіусі 50 кілометрів, тоді загинули не менше 22 осіб. Це була найкривавіша розправа за всю історію Канади.

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Канада