У Канаді чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. Є жертви

У канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. В результаті інциденту є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що масова стрілянина сталася вранці в містечку Ленглі недалеко від Ванкувера. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

Представник Королівської кінної поліції Канади заявив, що в результаті стрілянини є кілька жертв. Однак не уточнив, скільки осіб було поранено, а скільки загинуло. За його словами, жертвами стали бездомні, і на думку поліцію, напад був цілеспрямованим.

Підозрюваний був описаний як білий чоловік у комбінезоні та камуфляжній футболці. На даний момент його затримали.