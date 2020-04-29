У Канаді коронавірус діагностували у понад 50 тисяч людей

Станом на вечір 28 квітня коронавірус COVID-19 діагностували у 50 015 жителів Канади. Про це свідчать дані на сайті уряду Канади.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 2 859 людей.

Тест на новий коронавірус здало 754 800 осіб, тобто 93% людей отримали негативний результат. Смертність наразі становить 5,6%.

Понад 50% (25 757 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них понад 12 тисяч у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає майже чверть усіх канадських випадків інфікування COVID-19.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада і США домовилися продовжити прикордонні обмеження ще на 30 днів, щоб допомогти контролювати поширення коронавірусу.

Після цього найбільша авіакомпанія Air Canada у зв'язку з карантинні обмеження через поширення коронавірусу тимчасово припинила виконувати усі рейси до США.

Раніше, 16 березня Канада закрила свої кордони для людей, які не є громадянами або постійними мешканцями країни. При цьому в'їзд в країну залишався відкритим для громадян США.