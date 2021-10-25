У Канаді автобус з юніорською хокейною командою потрапив у ДТП, є загиблі
Фото: у Канаді автобус з юніорською хокейною командою потрапив у ДТП, є загиблі (facebook.com/rcmpgrc1)
У канадській провінції Нью-Брансвік автобус з юніорською хокейною командою потрапив у ДТП. В результаті аварії водій легкового автомобіля загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC.
Інцидент стався на шосе недалеко від міста Ейстл, коли автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Частина пасажирів автобуса отримала незначні травми.
Про причини ДТП поки не повідомляється.
Зазначається, що автобус перевозив команду Miramichi Timberwolves.