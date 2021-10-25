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У Канаді автобус з юніорською хокейною командою потрапив у ДТП, є загиблі

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Канада, Понеділок 25 жовтня 2021 04:05
У Канаді автобус з юніорською хокейною командою потрапив у ДТП, є загиблі Фото: у Канаді автобус з юніорською хокейною командою потрапив у ДТП, є загиблі (facebook.com/rcmpgrc1)
Автор: Анна Полисученко

У канадській провінції Нью-Брансвік автобус з юніорською хокейною командою потрапив у ДТП. В результаті аварії водій легкового автомобіля загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC.

Інцидент стався на шосе недалеко від міста Ейстл, коли автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Частина пасажирів автобуса отримала незначні травми.

Про причини ДТП поки не повідомляється.

Зазначається, що автобус перевозив команду Miramichi Timberwolves.

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