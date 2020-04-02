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У Канаді понад 10 тис. осіб інфіковані коронавірусом

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 19:47
У Канаді понад 10 тис. осіб інфіковані коронавірусом
Ілюстративне фото (УНІАН)

За останню добу смертність збільшилася на 21%

У Канаді кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 тисяч осіб. Як повідомляє Reuters.

За останню добу кількість смертельних випадків від коронавіруса COVID-19 у Канаді зросла на 21% - до 127 осіб. При цьому кількість інфікованих зросла до 10 тис. 132 осіб.

Нагадаємо, дружина прем'єра Канади Джастіна Трюдо Софія Грегуар одужала від коронавірусу. За її словами, вона відчуває себе краще. Інформація про те, що Софі Трюдо отримала позитивний результат на коронавірус, стала відома 13 березня. Тоді і сам прем'єр - Джастін Трюдо здав тест, однак його результати виявилися негативні. Однак, щоб не наражати на небезпеку оточуючих, прем'єр прийняв рішення самоізолюватися.

Крім того, 16 березня Канада закрила свої кордони для людей, які не є громадянами або постійними мешканцями країни. При цьому в'їзд в країну залишався відкритим для громадян США.

Додамо, що у зв'язку з пандемією коронавірусу, припинив роботу канадський парламент.

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