Канада вводит санкции против ряда россиян из-за смерти Навального

Ограничения будут введены в соответствии с Положением о специальных экономических мерах в отношении России. Они вводятся в связи со смертью 16 февраля 2024 года заключенного российского оппозиционного лидера Алексея Навального и продолжением грубых и систематических нарушений прав человека в стране.

Объектами расследования являются чиновники и высокопоставленные сотрудники российских следственных органов, пенитенциарной службы и полиции, которые были причастны к жестокому обращению с российским оппозиционером и его смерти.

В частности, речь идет об отравлении Навального химическим нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" в 2020 году, его незаконном задержании в московском аэропорту в 2021 году после после после лечения от отравления в Германии, несоблюдении его прав человека во время заключения, нерасследовании причин его смерти и длительной задержке с передачей его останков семье.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила неизменную приверженность Канады к привлечению к ответственности тех, кто нарушает права человека, в частности к борьбе с режимом диктатора Владимира Путина и превращением России в страну, свободную от коррупции.

"Поскольку мы живем в период многочисленных взаимосвязанных кризисов, важно держать в центре внимания усилия россиян в их борьбе за основные права и свободы. Сегодняшние санкции еще раз демонстрируют мощный фронт против грубых нарушений прав человека со стороны Кремля и подавления российского гражданского общества и политической оппозиции", - отметила Жоли.

Смерть оппозиционера Алексея Навального

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный начал свою антикоррупционную кампанию в 2007 году. С 2011 по 2020 год Кремль неоднократно обвинял и сажал его по подставным обвинениям.

В августе 2020 года российские спецназовцы отравили политика химическим веществом "Новичок", запрещенным Конвенцией о запрещении химического оружия. Навального вывезли в Германию, где он более 5 месяцев находился на лечении.

В январе 2021 года он вернулся в Россию и был немедленно задержан в аэропорту. Политику сначала присудили более трех лет, а затем, по другому делу, приговорили к 30 годам лишения свободы.

16 февраля 2024 года Алексей Навальный умер в колонии. Российские СМИ сообщали, что причиной смерти стал отрыв тромба, однако ряд западных стран предполагает, что спецслужбы могли умышленно отравить политика.