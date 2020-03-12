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Канада виділить 750 млн доларів на боротьбу з коронавірусом

Новини » Політика     12.03.2020 - 08:41
Канада виділить 750 млн доларів на боротьбу з коронавірусом
Фото: Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Частина коштів піде на дослідження та розробку вакцини

Канадський уряд виділить 1 млрд канадських доларів (понад 750 млн доларів США) на боротьбу з коронавірусом в країні. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час прес-конференції в Оттаві.

За словами Трюдо, близько 200 млн доларів буде використано для підтримки заходів реагування на коронавірус на федеральному рівні, зокрема на придбання хірургічних масок та інших засобів індивідуального захисту. Також виділені кошти підуть на збільшення можливості надання послуг корінним народам, а також громадське просвітництво.

Крім того, ще 275 млн доларів буде направлено на дослідження коронавірусу, а також розробку та тестування вакцини від COVID-19. Трюдо додав, що кошти будуть використані й для економічної підтримки канадських робітників та підприємців.

"Наш уряд усвідомлює руйнівний вплив вірусу на підприємства та робітників з економічної точки зору. Ніхто не повинен перейматися про роботу, якщо мусить піти в карантин. Жоден роботодавець не повинен думати про звільнення робітників через вірус", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада виділить 20 млн доларів на дослідження коронавірусу COVID-19 та пошук відповідної вакцини. Кошти будуть виділені 47 дослідницьким групам з 19 університетів, які будуть вивчати коронавірус, встановлювати всі причини захворювання пневмонією нового типу, а також способи її лікування.

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