Канада виділить 20 млн доларів на розробку вакцин від коронавірусу

Влада Канади виділять 20 млн доларів на дослідження по вивченню коронавірусу COVID-19 і пошуку відповідної вакцини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Canada.

Вкладені кошти будуть виділені 47 дослідним групам з 19 університетів, які будуть вивчати коронавірус, встановлювати всі причини захворювання пневмонією нового типу, а також способів її лікування.

"Канада повинна брати участь у загальній боротьбі з коронавірусом", - заявила міністр охорони здоров'я Патрісія Хайду.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавіруса.

Крім того, 6 березня Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавіруса 8,3 млрд доларів. Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавіруса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я