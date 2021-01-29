Канада посилює правила в'їзду в країну. Потрібно по прибуттю здати COVID-тест

Фото: Джастін Трюдо (flickr.com)

Уряд Канади прийняв рішення про введення більш суворих правил щодо туристів через появу нових штамів COVID-19. Тепер по прибуттю в країну необхідно здати тест на відсутність коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, після здачі тесту прибувають в країну необхідно буде протягом трьох днів чекати результату COVID-тесту в певному готелі. Його буде оплачувати сам турист. За прогнозами Трюдо, це обійдеться в понад 2 тисяч доларів.

"Ті, у кого результат буде негативним, зможуть дотримуватися режиму карантину будинку під значно більш суворим наглядом і контролем", - заявив він.

Трюдо зазначив, що мандрівники, у яких тест виявиться позитивним, будуть зобов'язані залишатися на карантині у визначених державних закладах, де будуть перевіряти, чи не є вони переносниками нових штамів COVID-19.

Нагадаємо, раніше основні авіалінії Канади прийняли рішення скасувати рейси до Мексики та на Карибські острови.

Крім того, уряд Канади продовжив заборону на необов'язкові поїздки в країну. Обмеження діятиме щонайменше до 21 лютого.