ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Канада наступного тижня почне вакцинацію проти коронавірусу

Автор: Игорь Литвиненко

В центральній провінції Канади Онтаріо з 15 грудня почне вакцинацію проти коронавірусу. Провінція отримає близько 6 тисяч вакцин вже у понеділок, 14 грудня.

Популярні новини

Про це повідомляє CBC.

Вакцинація препаратом компанії Pfizer буде проходити у двох лікарнях в Торонто та Оттаві. Рішення почати вакцинацію пов'язане із зростанням захворюваності COVID-19.

"Ми збираємося спочатку зайнятися людьми, які знаходяться в найбільш важкому становищі, і нашими медичними працівниками і зробити їм щеплення, тому що трагедія зачепила їх найбільше", - заявив голова цільової групи з вакцин в Онтаріо Рік Хіллієр.

За його словами, провінція розраховує отримати 90 тисяч доз вакцини Pfizer до кінця грудня і поширити її у 13 лікарнях Онтаріо. Крім цього провінція може отримати від 30 до 85 тисяч доз вакцини Moderna до нового року за умови, що вона в найближчі тижні буде схвалена Міністерством охорони здоров'я Канади.

Нагадаємо, 9 грудня МОЗ Канади схвалив використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech. До кінця року планують отримати вакцини для 249 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що Україна звернулася за допомогою до Канади в отриманні партії вакцини від COVID-19.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Канадавакцина от коронавируса