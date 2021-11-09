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Канада дозволила бустерне щеплення препаратом Pfizer для повнолітніх

Автор: Сергій Пишкін

Міністерства охорони здоров'я Канади дозволило вакцинування бустером для усіх повнолітніх в країні. Щепитимуть препаратом Pfizer.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що додаткову дозу щепитимуть через шість місяців після проходження повного курсу вакцинації. Це допоможе підвищити захист населення на тлі того як штам "Дельта" призвів до нового спалаху захворювань й госпіталізації.

Водночас бустерне щеплення усім повнолітнім дозволили й в США, однак препаратом Johnson & Johnson.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії дозволили бустерну вакцинацію усім особам старше 18 років.

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КанадаКоронавірусВакцинація