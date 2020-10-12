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Канада закликала Росію покарати винних у отруєнні Навального

Автор: Инна Собора

Канада звернулася до Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Канадські дипломати закликали притягнути до відповідальності організаторів і виконавців отруєння.

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Про це повідмляє МЗС Канади у Твіттері.

Дипломати ще раз наголосили, що використання хімічної зброї - неприйнятне.

“Канада підтримує ОЗХЗ за її допомогу міжнародній спільноті у пошуку відповідей на серпневий обурливий напад на Олексія Навального. Використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яких обставин, тож ми закликаємо Росію притягти винуватців до відповідальності”, - зазначили у зовнішньополітичному відомстві Канади.

Раніше Німеччина закликала Російську Федерацію надати інформацію про причини отруєння Олексія Навального. У разі відмови будуть введені санкції.

Нагадаємо, в ОЗХЗ заявили, що речовина в організмі Навального аналогічна за характеристиками "Новачку", але раніше в списках заборонених хімікатів не значилась.

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