Канада надасть Україні допомогу для боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, основною темою якої стала протидія пандемії коронавірусу COVID-19 та надання допомоги населенню обох країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Трюдо наголосив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати.

"Президент поінформував прем’єр-міністра Канади про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу. Було відзначено готовність до координації зусиль двох країн та взаємної підтримки у боротьбі з поширенням захворювання", - йдеться у повідомленні.

Також Трюдо пообіцяв Зеленському сприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні підтверджено 18 випадків зараження коронавірусом. Два з них - летальні.

Як повідомляло РБК-Україна, на 19 березня в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавірус.

Раніше повідомлялося, 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавіруса. Жертвою стала 71-жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі.