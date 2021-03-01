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Канада отримає партію вакцини AstraZeneca з Індії, яку використовує Україна

Автор: Роман Тверденко

Канада на цьому тижні отримає першу партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Індії. Доставлять 500 тисяч доз.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що в країну вакцина, яку виробляють на потужностях Serum Institute India, прибуде в середу. Всього Канада погодила поставку 2 мільйонів доз вакцини з Індії до середини травня. Цього вистачить для щеплень 2,7% населення.

Схвалення індійський зразок AstraZeneca отримав у минулу п'ятницю, 26 лютого, на ряду з британською вакциною цієї ж розробки.

Затвердження вакцини з Індії зайняв шість тижнів. Стверджується, що швидкої видачі дозволу на екстрене застосування допомогла давня робота місцевої компанії Verity Pharmaceuticals, з якою Serum Institute India давно співпрацюють в рамках боротьби з раком в Канаді.

Нагадаємо, що Україна вже отримала першу партію вакцини AstraZeneca з Індії в розмірі 500 тисяч доз. Її також роблять Serum Institute India.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявила, що не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами. Оскільки Білий дім сфокусований на тому, щоб вакцини були доступні всім американцям.

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Новини України Канадавакцина від коронавірусу
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