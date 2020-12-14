Канада отримала перші партії вакцини від коронавірусу

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що в країну прибули перші партії вакцини від коронавірусу. Перед цим Канада схвалила застосування вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.

Про це Трюдо повідомив у своєму Twitter.

За його словами, це добра новина, але боротьба з коронавірусом триває і необхідно дотримуватись всіх протиепідемічних заходів.

"Перша партія доз вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 прибула до Канади. Але наша боротьба триває. Носіть маски та мийте руки", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань схвалило використання в США вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer.

Чинному президенту США Дональду Трампу та віцепрезиденту Майку Пенсу разом з іншим співробітниками Білого дому запропонують одними з першими вакцинуватись від коронавірусу. Вакцинація керівництва США може тривати до 10 днів.

Як повідомляло РБК-Україна, першою в світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Великобританія.