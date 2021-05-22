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Канада поділиться COVID-вакцинами з іншими країнами

Автор: Даша Харченко

Уряд Канади передасть надлишки вакцини від коронавірусу іншим країнам. Це відбудеться, коли країна забезпечить достатній рівень вакцинування власного населення.

Про це розповіла міністр охорони здоров’я Канади Паті Хайду в ефірі телеканалу СВС.

Вона зазначила, що Канада є "великим донором COVAX".

“Прем’єр-міністр особисто веде перемовини зі світовими лідерами стосовно того, аби все, що нам не потрібно, було повернуто в процес вакцинування й допомогло людям у світі отримати щеплення”, - сказала Хайду.

Вона додала, що цю ідею підтримують усі члени федерального уряду Канади.

“Усі міністри, відповідальні за боротьбу із COVID-19, погоджуються, що коли ми упевнимося, що канадці мають доступ до вакцин і що у нас є достатньо доз, наш намір - поділитися цими ними зі світом”, - додала міністр.

Нагадаємо, канадські вчені створили вакцину від коронавірусу, що складається з рослинних елементів. Препарат пройшов першу фазу клінічних випробувань.

Зазначимо, для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.

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