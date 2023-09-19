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Канада подозревает Индию в убийстве активиста: главу разведки выслали из страны

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Оттава выслала из страны главу индийской разведки. Спецслужбы подозревают правительство его страны в причастности к убийству лидера сыхков Хардипа Сингх Ниджара, который был гражданином Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Активист был убит 18 июня возле сикхского культурного центра в канадской провинции Британская Колумбия, в городе Суррей. Он выступал за независимость Халистана (проект создания национального сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что обвинение канадских спецслужб в том, что индийское правительство может быть причастно к этому убийству "заслуживают доверия".

"Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на территории Канады является неприемлемым нарушением нашего суверенита", - заявил Трюдо.

Он добавил, что затронул эту тему во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на G-20. В частности, призвал к сотрудничеству в расследовании.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что глава индийской разведки был выслан из страны.

"Если это будет доказано, это будет серьезным нарушением нашего суверенитета и основополагающего правила того, как страны взаимодействуют друг с другом. Как следствие, мы выслали высокопоставленного индийского дипломата", - сказала Жоли.

Санкции СЩА против индийских компаний

Соединенные Штаты заморозили средства двух индийских компаний из-за сотрудничества с российской группой алмазодобывающих компаний "Алроса". Отмечается, что это стало первой известной мерой против индийского бизнеса после полномасштабного вторжения России в Украину и последующих санкций Запада в отношении российских предприятий.

 

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КанадаДжастин ТрюдоИндия