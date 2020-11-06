Канада очікує появи вакцин від COVID-19 на початку 2021 року

Фото: Тереза Тем (flickr.com/oie-photos)

Уряд Канади очікує, що вакцини від коронавірусу можуть з'явитися вже в першому кварталі наступного року. Однак вакцинація розпочнеться після того, як препарати отримають схвалення від МОЗ.

Про це заявила представник Міністерства охорони здоров'я Канади Тереза Тем на прес-конференції.

"Я з обережним оптимізмом сподіваюся, що безпечні та ефективні вакцини будуть доступні в першому кварталі 2021 року", - сказала вона.

Нагадаємо, уряд Канади уклало угоду з двома американськими компаніями Novavax і Johnson & Johnson про попереднє замовлення мільйонів доз вакцин проти COVID-19. В цілому Канада зарезервувала для себе понад 300 млн доз майбутньої вакцини.

Раніше у ВООЗ заявили, що рівень передачі захворювання COVID-19 в європейських країнах викликає занепокоєння.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада вступила у другу хвилю пандемії коронавірусу.