Канада обіцяє передати 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 іншим країнам. Це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

За словами Трюдо, з цієї кількості 10 мільйонів доз вакцини Moderna будуть"швидко" доставлені в країни, що розвиваються.

"До кінця 2022 року Канада передасть щонайменше 200 мільйонів доз для програми COVAX", - пообіцяв Трюдо.

Також Канада пообіцяла виділити 15 мільйонів доларів для збільшення виробництва вакцин в Південній Африці, заявила віце-прем'єр-міністр Канади і міністр фінансів Кристія Фріланд на брифінгу в Римі.

Ці кошти повинні сприяти створенню "центру трансферу технологій", щоб регіон міг виробляти РНК-вакцини проти COVID-19.