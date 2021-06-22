Канада з 5 липня почне пускати вакцинованих туристів

Уряд Канади почне пом'якшувати прикордонні заходи для мандрівників, що в'їжджають в країну. Обмеження послаблять з 5 липня.

Починаючи з 5 липня \ на повністю вакцинованих мандрівників, яким дозволено в'їзд до Канади, не поширюватиметься Федеральна вимога про карантин або здачу аналізу на COVID-19 на 8-й день. Крім того, повністю вакциновані мандрівники, які прибувають повітряним транспортом, не зобов'язані зупинятися в дозволених урядом готелях.

Щоб вважатися повністю щепленим, мандрівник повинен отримати повну серію вакцини-або комбінацію вакцин-прийняту урядом Канади, принаймні, за 14 днів до в'їзду в країну.

Зокрема, в Канаду пускатимуть мандрівників вакцинованими препаратами компаній Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson). Підтверджуючі вакцинацію документи повинні бути оформлені англійською, французькою мовами або із завіреним перекладом.

При цьому мандрівники повинні будуть пройти тест на коронавірус до вильоту в країну і після прибуття.

Повністю вакциновані мандрівники також повинні бути безсимптомними, мати паперову або цифрову копію документів про вакцинацію та надати інформацію про COVID-19 в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття в Канаду.

Для мандрівників, які не пройшли повну вакцинацію, ніяких змін в діючих прикордонних заходах Канади немає. Вони повинні продовжувати дотримуватися діючих вимог щодо тестування та карантину, а також надавати інформацію, пов'язану з COVID-19, в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття в Канаду.