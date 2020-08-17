Кампанія Інституту когнітивного моделювання з протидії COVID-19 охопила понад 15 млн українців

Інститут когнітивного моделювання (ІКМ), що здійснює комунікаційний супровід Міністерства охорони здоров'я, оголосив про надання критично важливої інформації про пандемію COVID-19 понад 15 мільйонам людей в Україні через Facebook.

Про це повідомив засновник інституту Віктор Березенко.

За його словами, інститут використовує соціальні мережі для інформування населення України щодо питань здоров'я з самого початку пандемії.

"Загальне охоплення розроблених нами інформаційних кампаній для МОЗ України сягає понад 15 мільйонів користувачів мережі Facebook. З огляду на важливість та специфіку проєкту, ми змогли досягти неймовірних результатів", - додає Березенко.

Мережа Facebook, яка надає безкоштовну рекламу платформи для забезпечення достатнього охоплення аудиторії, а також її оперативну підтримку, виступає за важливість донесення людям правдивої інформації під час пандемії.

Березенко також підкреслив, що мережа Facebook, яка надає безкоштовну рекламу платформи для забезпечення достатнього охоплення аудиторії, а також її оперативну підтримку, виступає за важливість донесення людям правдивої інформації під час пандемії.

Своєю чергою, Оскар Бращинскі, менеджер соціальної мережі Facebook з роботи з урядами й політикою у Центральній та Східній Європі наголосив, що надання людям достовірної та авторитетної інформації про вірус є критично важливим для обмеження негативного впливу пандемії.

"Тому ми підтримуємо роботу глобальної спільноти, пов'язану з охороною здоров'я, задля безпеки та інформованості людей під час коронавірусної кризи. Ми раді, що змогли допомогти Україні в цей непростий час", - додає Оскар Бращинскі.

Світлана Павелецька, СЕО ІКМ, також подякувала мережі Facebook за допомогу у поширенні важливих повідомлень серед українців, особливо на початку пандемії.

Нагадаємо, станом на 17 серпня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, заразились ще 1 464 людини. Найбільше інфікованих в Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Загалом в Україні з початку епідемії зафіксували 92 820 випадків коронавірусу, 48 164 випадків одужання та 2 089 смертей.

Раніше повідомлялося, що Київ і три регіони наближаються до 50% по завантаженості лікарень хворими COVID-19.