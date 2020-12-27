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У Камеруні у ДТП загинули 37 людей

Автор: Роман Тверденко

В Камеруні сталося ДТП за участю автобуса і вантажівки. В результаті аварії загинули 37 людей, ще 18 травмовано.

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Про це повідомляє AP.

Автобус, в якому були 70 пасажирів, зіткнувся вранці в неділю з вантажівкою на дорозі Фумбан-Яунде. За попередніми даними, ДТП сталося через помилкове маневру водія автобуса.

Член регіональної адміністрації Абсалом Мононо заявив, що люди поверталися автобусом з різдвяних свят, а частина направлялася до своїм сім'ям для зустрічі Нового року.

Сьогодні повідомлялося, що у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю вантажівки і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули 20-річна дівчина.

Також РБК-Україна писало, що в Харкові сталася ДТП, після якого автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту постраждала одна людина.

Крім цього, днями у Київській області сталося смертельне ДТП. Водій позашляховика збив на смерть двох людей.

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