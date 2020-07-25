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У Кам’янець-Подільському сталось ДТП зі "швидкою", постраждали троє людей

Хмельницька область, Субота 25 липня 2020 11:28
У Кам’янець-Подільському сталось ДТП зі "швидкою", постраждали троє людей
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Наразі причину аварії з’ясовують правоохоронці

У Кам’янець-Подільському у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі легкового автомобіля та карети "швидкої" постраждали троє людей. Наразі причину аварії з’ясовують правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на перехресті вулиць Пушкіна та Привокзальна зіштовхнулись легковий автомобіль Honda Accord та карета швидкої медичної допомоги. Як з’ясувалося, внаслідок ДТП в салоні легкового автомобіля затиснутими опинились водій та двоє його пасажирів. Рятувальники їх деблокували та передали медикам.

Зазначається, що на момент аварії в салоні Honda Accord перебувало четверо людей, а у "швидкій" п’ятеро. Всіх постраждалих було госпіталізовано.

Нагадаємо, у Броварському районі Київської області зіткнулися фура та легковий автомобіль, є загиблі.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що у Харкові зіткнулися 5 автомобілів, в результаті чого постраждали люди.

Крім того, через збільшення кількості летальних ДТП в Україні посилили контроль на дорогах; тільки в липні в автомобільних аваріях загинули понад 150 українців.

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