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В Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата: первые детали от полиции

Фото: в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали.

Так, происшествие произошло 20 апреля около 14:30 на левобережье города Каменское во дворе одного из многоквартирных домов.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из предмета, похожего на автоматическое оружие", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и задержала нарушителя.

"При осмотре у него изъяли оружие, предварительно - это автомат Калашникова. Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - констатировали в полиции.

Фото с места стрельбы в Каменском (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Что предшествовало

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина открывает стрельбу из автомата. Его потом нейтрализуют два человека.

При этом на кадрах можно увидеть и ребенка. Чудом во время ЧП никто не пострадал.

Как сообщалось, в одном из районов Харькова неизвестный открыл стрельбу по двум пассажирским автобусам вечером вторника, 25 марта. К счастью в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены стекла автобусов.

Кроме того, в Оболонском районе Киева произошла стрельба 26 марта. В результате происшествия ранения получил местный житель.

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