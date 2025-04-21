В Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата: первые детали от полиции

На Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области .

Так, происшествие произошло 20 апреля около 14:30 на левобережье города Каменское во дворе одного из многоквартирных домов.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из предмета, похожего на автоматическое оружие", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и задержала нарушителя.

"При осмотре у него изъяли оружие, предварительно - это автомат Калашникова. Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - констатировали в полиции.



Фото с места стрельбы в Каменском (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Что предшествовало

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина открывает стрельбу из автомата. Его потом нейтрализуют два человека.

При этом на кадрах можно увидеть и ребенка. Чудом во время ЧП никто не пострадал.