В Калужской области разбился вертолет Ми-28, экипаж погиб

В Калужской области (Россия) потерпел крушение выполнявший плановый полет ударный вертолет Ми-28.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу и российское информагентство ТАСС.
По данным Минобороны РФ, вертолет упал в лесном массиве возле села Кленки Жиздринского района Калужской области.
Борт выполнял плановый полет. В результате инцидента экипаж погиб. На земле разрушения отсутствуют.
На месте аварии работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.
Отметим, что в отличие от вертолета Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.
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