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У Калінінградській області лише 17 "добровольців" згодилися піти на війну в Україну, - ЗСУ

Фото: у Калінінградській області знайшли 17 добровольців на війну в Україні (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії продовжується так звана прихована мобілізація чоловіків на війну в Україну. Проте у Калінінградській області поїхати в Україну погодилися лише 17 "добровольців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати "добровольців" не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих "добровольців"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі зазначили, що Росія почала вивід військ з Київської та Чернігівської області через масштабні втрати.

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