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Калифорния в огне. Эксперты выявили "главного виновника" разрушительных лесных пожаров

Лос-Анджелес и штат Калифорния страдают от лесных пожаров (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На юге Калифорнии бушуют несколько масштабных лесных пожаров. Пламя добралось даже до Голливудских холмов Лос-Анджелеса. Между тем эксперты рассказали о вероятном "главном виновнике" этого бедствия.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что известно о лесных пожарах в Калифорнии и их причинах

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Калифорнии после Нового года - в начале января 2025 года. Так, пожар в Лос-Анджелесе зафиксировали 7 января.

Сейчас на юге американского штата Калифорния фиксируют три основных очага лесных пожаров.

Несмотря на то, что нынче - не "традиционный" сезон лесных пожаров в США, огонь распространяется очень быстро и добавляет работы всем спасательным службам.

В социальных сетях пользователи активно делятся кадрами катастрофы, выражают поддержку пострадавшим и молятся за их безопасность, а эксперты пытаются объяснить причину происходящего.

Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом объявил в регионе чрезвычайное положение.

Спецслужбы проводят эвакуационные мероприятия и доставляют жителей в безопасные места. Спасать людей государственным и местным органам власти активно помогают волонтеры.

Некоторые регионы признаны опасными для проживания - поскольку ситуация является критической.

Причины возгораний в Калифорнии до сих пор расследуют. Хотя данные Лесной службы США свидетельствуют о том, что большинство лесных пожаров (85%) в стране вызываются людьми - намеренно или случайно.

Между тем эксперты отмечают:

  • есть существенная разница между тем, что вызвало пожар, и тем, что позволяет ему распространяться
  • на распространение пламени всегда влияют как минимум несколько основных факторов (климатические и погодные условия, направление и скорость ветра и т.д.)

Говоря о пожарах в Калифорнии, главным виновником некоторые называют так называемые "ветры Санта-Ана" - экстремально сильные и сухие сезонные ветры в южной Калифорнии (США) и в северной Нижней Калифорнии (Мексика), которые могут возникать в течение холодных зимних месяцев.

Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной охраны предупреждает, что мощный ветер Санта-Ана и низкая влажность повышают "чрезвычайную опасность лесных пожаров".

Климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Дэниел Суэйн объяснил, что такой ветер создает эффект "атмосферного фена", то есть буквально "высушивает воздух".

"Поэтому некоторые из самых сильных ветров были в начале события, однако... реальность такова, что вероятен очень длительный период высокого риска пожара", - добавил он.

Губернатор Калифорнии признал, что фактически пожарный сезон в штате стал "круглогодичным".

Эксперты из научного сотрудничества World Weather Attribution (WWA), которое изучает атрибуцию экстремальных событий и проводит расчеты влияния климатических изменений на экстремальные метеорологические события (волны жары, засухи и штормы) подтвердили, что изменение климата усиливает жаркую сухую погоду в США, тем самым "создавая топливо для лесных пожаров".

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что новоизбранный президент США Джо Байден из-за усиления лесных пожаров в США отменил визит в Италию.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил США поддержку на фоне лесных пожаров в Калифорнии.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Sky News, BBC, World Weather Attribution (WWA), Wikipedia, страницы An Hoai Tran, Kiggy Alianza Dk и Stephanie S. Wilson в Facebook, публикации California Governor's Office of Emergency Services и Governor Newsom в соцсети X, YouTube-канал "ABC10".

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