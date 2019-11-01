У Каліфорнії на вечірці сталася стрілянина, є жертви

У США на півночі штату Каліфорнія в місті Оринда сталася стрілянина на костюмованій вечірці на честь Хеллоуїна, в результаті чого загинули чотири людини, ще чотири отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на East Bay Times.

Як повідомляється, стрілянина сталася в будинку, який був орендований для проведення свята в престижному районі Оринды.

Офіс шерифа округу Контра-Коста повідомив про загибель чотирьох осіб і чотирьох поранених. Особи загиблих і поранених не розкриваються, також як і імена підозрюваних.

Нагадаємо, у Франції у місті Марсель сталася стрілянина в барі, в результаті чого було поранено шість осіб. Нападник під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і зник. Одного з постраждалих госпіталізували з серйозними пораненнями.

Крім того, в американському штаті Каліфорнія сталася стрілянина під час вечірки у місті Лонг-Біч. В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб і ще троє загинули. Постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.