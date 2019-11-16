У Каліфорнії помер підозрюваний у стрілянині підліток

У американському штаті Каліфорнія помер в лікарні 16-річний підліток, який влаштував стрілянину в школі міста Санта-Кларита. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомляється, відразу після стрілянини 16-річний Натаніель Берхоу вистрілив собі в голову, однак після пострілу він вижив та був госпіталізований. Проте рана виявилася не сумісна з життям і 16 листопада він помер в лікарні.

Правоохоронці дійшли висновку, що стрілянина в середній школі у Південній Каліфорнії була спланована, але поліція так і не змогла визначити мотиви підлітка.

Нагадаємо, у четвер, 14 листопада, у каліфорнійському місті Санта-Кларита озброєний пістолетом підліток влаштував стрілянину в середній школі. В результаті нападу загинули двоє учнів, віком 14 та 16 років, ще троє підлітків отримали поранення. Стрілянина сталася незадовго до занять у школі. Один з учнів відкрив вогонь по підліткам з пістолету 45-го калібру, після чого вистрілив собі в голову.

Також РБК-Україна писало, що раніше на півночі штату Каліфорнія в місті Оринда сталася стрілянина на костюмованій вечірці на честь Хеллоуїна. В результаті інциденту загинули чотири людини, ще чотири отримали поранення.

До цього у Каліфорнії сталася стрілянина під час вечірки у місті Лонг-Біч. В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб і ще троє загинули.