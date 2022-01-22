У Каліфорнії дозволять підліткам вакцинуватися без згоди батьків

У Каліфорнії підліткам з 12 років дозволять робити щеплення без згоди батьків і опікунів. Відповідний законопроект внесений сенатором-демократом Скоттом Вінером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Законопроект дозволяє цій віковій групі без згоди батьків робити щеплення будь-якою вакциною, яка схвалена Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США і Центрами з контролю і профілактики захворювань.
Це торкнеться і вакцин проти коронавірусу. Свою ініціативу сенатор виправдав тим, що через нерішучість дорослих багато підлітків не можуть захистити себе від різних хвороб.
"Ці діти заслуговують права захищати себе", - заявив автор законопроекту.
Вінер зазначив, що
про згоду батьків на щеплення розрізняються в залежності від штату і регіону. Наприклад, Філадельфія і Вашингтон дозволяють таку вакцинацію з 11 років і старше. А в Сан-Франциско діти з 12 років і старше можуть давати згоду на вакцинацію проти COVID-19.
Нагадаємо, що в Україні фіксують нові випадки поліомієліту. Симптоми хвороби нагадують грип.
Також повідомлялося, що українців закликають зробити щеплення від вірусу папіломи людини. Він призводить до раку шийки матки.