RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Каліфорнії сталася стрілянина на залізничній станції, загинули вісім людей

Автор: РБК-Україна

У середу, 26 травня, в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія сталася стрілянина на залізничній станції. В результаті інциденту загинули вісім людей, також застрелений Стрілець.

Про це повідомляє CNN.

Серед загиблих-співробітники Транспортного управління Каліфорнії.

У правоохоронні органи надійшов дзвінок, що постріли були чутні біля центру управління VTA, на якому зберігаються кілька легких залізничних поїздів і станція техобслуговування. Кілька правоохоронних органів і співробітники пожежної служби відреагували на інцидент, використовуючи свій "активний протокол стрільби".

Голова правління VTA Гленн Хендрікс заявив, що стрілянина сталася на залізничному майданчику, але не в Центрі оперативного управління.

VTA-це служба громадського транспорту, яка обслуговує автобусні та легкорельсові маршрути в долині Санта-Клара і налічує близько 2 тисяч співробітників.

Нагадаємо, раніше у штаті Огайо сталася стрілянина в одному з барів, в результаті якого загинули три людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Крім того, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

Додамо, що в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиКалифорнияСтрільба