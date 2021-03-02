У Каліфорнії в ДТП з вантажівкою загинули понад 10 осіб

На півдні штату Каліфорнія сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 осіб.

Інцидент стався в районі Ель-Сентро, приблизно в 100 км на захід від кордону з Аризоною.

Поки немає інформації про те, що призвело до зіткнення, проте офіційні особи з регіонального медичного центру El Centro заявили, що на дорозі зіткнулися позашляховик з 27 пасажирами всередині і вантажівка, який везе гравій.

#BREAKING

15 killed, several others injured after crash involving big rig and SUV in Imperial County, Ca.

Over Capacity Transporting Migrants. @borderObserver pic.twitter.com/gWh0QPD0pX — SITTING BULL (@X16Eagle) March 2, 2021

Зазначається, що 14 осіб загинули на місці події, а три людини були доставлені по повітрю з місця аварії. Їх доставили в місцеву лікарню.

Ще один людина померла в госпіталі. Про стан інших постраждалих поки що нічого не відомо.