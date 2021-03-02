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У Каліфорнії в ДТП з вантажівкою загинули понад 10 осіб

Новость на русском → Каліфорнія, Вівторок 02 березня 2021 22:05
У Каліфорнії в ДТП з вантажівкою загинули понад 10 осіб Фото: ДТП у Каліфорнії (twitter.com/rxjef77)
Автор: РБК-Україна

На півдні штату Каліфорнія сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє телеканал ABC10.

Інцидент стався в районі Ель-Сентро, приблизно в 100 км на захід від кордону з Аризоною.

Поки немає інформації про те, що призвело до зіткнення, проте офіційні особи з регіонального медичного центру El Centro заявили, що на дорозі зіткнулися позашляховик з 27 пасажирами всередині і вантажівка, який везе гравій.

Зазначається, що 14 осіб загинули на місці події, а три людини були доставлені по повітрю з місця аварії. Їх доставили в місцеву лікарню.

Ще один людина померла в госпіталі. Про стан інших постраждалих поки що нічого не відомо.

Нагадаємо, 11 лютого на автомагістралях штату Техас зіткнулися сотки автомобілів. В результаті події загинули п'ять осіб, ще десятки людей постраждали.

Причиною такої масштабної дорожньо-транспортної пригоди називають ожеледь. У всьому штаті дороги були вкриті льодом.

Пізніше стало відомо, що в результаті масштабного ДТП загинули щонайменше шість осіб і ще 65 постраждали.

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