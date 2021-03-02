У Каліфорнії в ДТП з вантажівкою загинули понад 10 осіб
На півдні штату Каліфорнія сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 осіб.
Про це повідомляє телеканал ABC10.
Інцидент стався в районі Ель-Сентро, приблизно в 100 км на захід від кордону з Аризоною.
Поки немає інформації про те, що призвело до зіткнення, проте офіційні особи з регіонального медичного центру El Centro заявили, що на дорозі зіткнулися позашляховик з 27 пасажирами всередині і вантажівка, який везе гравій.
#BREAKING— SITTING BULL (@X16Eagle) March 2, 2021
15 killed, several others injured after crash involving big rig and SUV in Imperial County, Ca.
Over Capacity Transporting Migrants. @borderObserver pic.twitter.com/gWh0QPD0pX
Зазначається, що 14 осіб загинули на місці події, а три людини були доставлені по повітрю з місця аварії. Їх доставили в місцеву лікарню.
Ще один людина померла в госпіталі. Про стан інших постраждалих поки що нічого не відомо.
WATCH: More than a dozen people were killed when an SUV collided with a gravel-hauling semi-truck near the U. S.-Mexico border in Imperial County, officials said. https://t.co/61moBYR9lt pic.twitter.com/dbCzPID1HL— NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) March 2, 2021
Нагадаємо, 11 лютого на автомагістралях штату Техас зіткнулися сотки автомобілів. В результаті події загинули п'ять осіб, ще десятки людей постраждали.
Причиною такої масштабної дорожньо-транспортної пригоди називають ожеледь. У всьому штаті дороги були вкриті льодом.
Пізніше стало відомо, що в результаті масштабного ДТП загинули щонайменше шість осіб і ще 65 постраждали.