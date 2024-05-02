Календарь прививок не только для детей: от каких болезней следует вакцинироваться взрослым

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Календарь профилактических прививок

Украинский календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию против 10 болезней. Это вакцинация против:

туберкулеза,

гепатита В,

столбняка,

дифтерии,

кору,

эпидемического паротита (“свинка”),

краснухи (рубеллы),

коклюшу,

полиомиелита,

гемофильной инфекции (Hib-инфекция).

В министерстве отметили, что все вакцины, которые используются согласно календарю прививок, куплены на средства налогоплательщиков или предоставлены международными партнерами. Поэтому их можно сделать бесплатно у педиатра или семейного врача.

Подробнее с календарем прививок можно ознакомиться на картинке.

Прививка от COVID-19

Вакцинация детей старше пяти лет и взрослых от COVID-19 пока не входит в Национальный календарь, однако она доступна и также бесплатная.

Чтобы получить бесплатную прививку от COVID-19, обратитесь к своему семейному врачу или пункту прививки в медучреждении.

Информацию о ближайшем пункте вакцинации, его адресе и графике работы можно узнать в контакт-центре Минздрава по номеру 0-800-60-20-19.

Вакцинации для взрослых

Отметим, что большинство вакцинаций происходит однократно и приходится на возраст до 16 лет, однако некоторые прививки следует делать всю жизнь с интервалом в 10 лет. К ним относится вакцинация от дифтерии и столбняка.

Прививку от заболеваний дифтерии и столбняка нужно делать каждые десять лет всем.

Обращаем внимание, что инфицироваться столбняком можно при попадании грязи или земли в рану или порез, вследствие укусов животных, травмированием гвоздем и другими острыми предметами, обломками древесины. Часто такое случается, когда работаете на огороде или в саду.

Для проведения вакцинации следует обратиться к семейному врачу для ревакцинации АДП-М. Прививку желательно делать своевременно в определенные Календарем сроки для обеспечения гарантированного напряжения (уровня) иммунитета.

Вакцинация для предотвращения рака

Прививка против вируса папилломы человека может уменьшить риск развития рака шейки матки. Заметим, что по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, большинство случаев рака шейки матки связаны с вирусом папилломы человека, передающегося половым путем.

Вакцинация против ВПЧ может предотвратить более 90% раковых заболеваний, связанных с вирусом.

По данным CDC, с 2006 года, когда вакцина была впервые рекомендована, количество инфицирования типами ВПЧ, вызывающих рак и генитальные бородавки, уменьшилось на 88% среди девушек-подростков и на 81% среди молодых взрослых женщин.

Вакцинация против ВПЧ уменьшила количество предраковых состояний РШМ у молодых женщин.

Защита, которую обеспечивает вакцина против ВПЧ, длится долго. По наблюдениям, около 12 лет после вакцинации защита от ВПЧ оставалась высокой, без признаков снижения.

Когда и кому делать прививки?

Детям рекомендовано проводить прививку 2-мя дозами в возрасте 9-14 до начала половой жизни. Прививки делают и ребятам тоже, ведь они могут быть носителями вируса.

Людям, живущим с ВИЧ, для защиты от папилломавирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, необходимо ввести 3 дозы вакцины.

Вакцинация против ВПЧ рекомендована не всем взрослым старше 26 лет, поскольку в этом возрастном диапазоне она может быть не столь эффективной. Однако, после консультации с врачом взрослые в возрасте от 27 до 45 лет также могут привиться.

Чтобы провести вакцинацию, следует обратиться к семейному врачу. Привиться можно за свой счет.