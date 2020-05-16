Яким буде курс долара наступного тижня: експерти заінтригували прогнозом

Курс долара в Україні наступного тижня буде зберігати стабільне становище. Гривня на наступному тижні продовжить зміцнюватися, але не настільки відчутно.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін та керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин повідомили свої прогнози. Про це інформує видання "Сьогодні".

"Всі очікували більшого ослаблення карантину, насамперед - змін у роботі транспорту, але цього не сталося. Тому є коридор - 26,7-27,2 грн/долар, в якому курс буде перебувати весь наступний тиждень", - запевняє Олег Пендзін.

Андрій Шевчишин вважає, що курс долара ще тиждень буде залишатися стабільним і досить низьким. Зміни, за словами експерта, можливі вже після 25 травня.

Експерти радять тим, у кого є гривневі надлишки, конвертувати їх у долари з метою накопичення. Це може в кінцевому підсумку принести вигоду, адже інфляційний тренд нікуди не зник.

За словами експерта, як тільки країна стане по-справжньому виходити з карантину, у бізнесу почне реалізовуватися відкладений попит на валюту. "Це в умовах невеликого обсягу міжбанківського ринку відразу призведе до зростання попиту на валюту, як наслідок - до зростання безготівкового курсу долара", - прокоментував Пендзін.

Ми писали, що з 28 квітня вступив у силу закон про протидію відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, що з початку року обсяг приватних грошових переказів в Україну склав майже 3 млрд доларів.