Яким буде курс долара після карантину: експерт озадачила відповіддю

Вихід з карантину в Україні на курс долара не буде чинити сильного впливу. Але є і ряд інших факторів, які можуть викликати коливання валюти. Про це в коментарі Styler розповіла Галина Хейло, член Ради Асоціації українських банків,

засновник фінансово-аналітичного центру "Трансформація".

"Вихід з карантину не особливо вплине на курс. Швидше за все на коливання курсу можуть вплинути інші фактори: політична нестабільність, яку можуть викликати протести через спад економіки й тоді курс зросте, і виділення траншу від МВФ", - стверджує фінансовий експерт.

А оскільки основні вимоги Міжнародного валютного фонду в Україні виконані, то курс замість підвищення, може навпаки знизитися.

"Основні вимоги МВФ - це закон про обіг землі і "антиколомойський" закон - виконані, тоді курс може відреагувати незначним зниженням", - додала аналітик.

Нагадаємо, що закон "про ринок землі" був прийнятий Верховною Радою 31 березня. Продаж землі стане можливим вже з 1 липня 2021 року. "Антиколомойский" закон Рада підтримала 13 травня 270 голосами. Закон прямо вплине практично на всі судові процеси, які йдуть навколо націоналізації ПриватБанку.

Відзначимо, що раніше експерти заявляли про різку зміну курсу валют в Україні. Аналітики попередили, що вихід бізнесу з карантину може спровокувати інфляційні коливання курсу. Крім того, експерти кажуть, що може виникнути дефіцит валюти на ринку.