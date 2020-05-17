В яких країнах можуть прийняти українських туристів цього літа: що важливо знати

Українці зможуть відправитися на відпочинок цього літа за кордон навіть в умовах пандемії. Вже кілька країн заявили про готовність прийняти туристів, адже коронавірус і карантин істотно підкосили економіки держав, і на туристичну галузь покладають певні надії.

Так, навіть у найбільш постраждалій від COVID-19 Італії ухвалили рішення про зняття всіх обмежень на в'їзд і виїзд з країни від 3 червня.

Водночас ряд експертів попереджають про ймовірні ризики та не рекомендують поспішати планувати поїздки за кордон, почекати з покупкою квитків. Альтернативою літньому відпочинку в далеких далях може стати внутрішній туризм - у Держагентстві у справах туризму України очікують збільшення попиту. Аргументують це тим, що громадяни намагатимуться економити гроші, плюс буде певний страх їхати за кордон, щоб не захворіти там.

Але можливість відвідати інші країни в українців все ж буде влітку. Принаймні кілька.

За словами президента Української асоціації туристичних агентств Антона Рудича, будуть готові прийняти українських туристів Єгипет, Туреччина, Греція, Кіпр, Хорватія та Чорногорія. Про це передає видання "Букви".

Найімовірніше це буде в районі липня - початку липня.

"Ми думаємо, що ці країни відкриють своє повітряне сполучення і будуть запрошувати туристів. Але важливо, щоб наша влада теж дозволила нашим туристам вилетіти", - звернув він увагу.

Не виключено, що туристичні напрямки в Італію та Іспанію відкриються наприкінці літа чи восени, хоча зараз це досить примарна перспектива.

"Вони теж сильно залежать від туризму, тому їм вигідно якомога швидше відкрити сезон", - пояснив Рудич.

Ще один важливий момент, який слід враховувати, це розробка нових правил та протоколів для приймання туристів через пандемію.

"Тут важливий компроміс між безпекою туристів та економічною доцільністю", - зазначив він.

Рудич запевнив, що в разі форс-мажору українським туристам не потрібно побоюватися, що вони не зможуть виїхати звідти. Евакуацію проведуть за прикладом минулих спецрейсів навіть в умовах закритих кордонів.

Але гарантувати повернення співвітчизників держава може тільки для організованого туризму.

"Природно, якщо людина самостійно полетіла в Непал або в Гімалаї, то тут доведеться самій", - попередив Рудич.

Раніше ми писали про те, що авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" ухвалила рішення скасувати продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня.