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Які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів: відповідь МЗС

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів. Найбільш відкрита країна для українських туристів - це Туреччина.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, не потрібно драматизувати вимогу ПЛР-тесту, це не те, що блокує подорожі.

"Ми працюємо над тим, щоб була мінімальна кількість вимог... Я вчора говорив з міністром закордонних справ Албанії. Ми домовилися, що українцям створять відповідні умови. Я думаю, основні курорти ми відкриємо. Працюємо над Іспанією. Думаю, цього літа ми матимемо більше умов для подорожей, ніж минулого року", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що в Туреччині цього літа для українських туристів створять максимальні умови.

За його словами, цифровий COVID-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу.

"Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду", - каже Кулеба.

Нагадаємо, Україна і Грузія домовились про взаємне визнання COVID-паспортів.

Зазначимо, Болгарія оновила умови в'їзду для українців.

Раніше повідомлялося, що Греція відкрилася для туристів з України.

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