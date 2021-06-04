Які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів: відповідь МЗС

За його словами, не потрібно драматизувати вимогу ПЛР-тесту, це не те, що блокує подорожі.

"Ми працюємо над тим, щоб була мінімальна кількість вимог... Я вчора говорив з міністром закордонних справ Албанії. Ми домовилися, що українцям створять відповідні умови. Я думаю, основні курорти ми відкриємо. Працюємо над Іспанією. Думаю, цього літа ми матимемо більше умов для подорожей, ніж минулого року", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що в Туреччині цього літа для українських туристів створять максимальні умови.

За його словами, цифровий COVID-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу.

"Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду", - каже Кулеба.