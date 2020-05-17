Які овочі набирають популярність в Україні: як приготувати, вартість

Популярні овочі в Україні - скільки коштують і як приготувати (фото: pixabay.com)

Даний продукт є дієтичним і вельми приємний на смак

Навесні 2020 популярною стає спаржа - продукт, що входить в раціон багатьох дієт. Також він є єдиним овочем, який з етикету можна їсти руками. Першу українську спаржу почали вирощувати в Херсонській області.

В самій області цей продукт не такий вже і популярний, хоча зараз тут зосереджено дві третини полів. На місцевих ринках серед звичних овочів спаржі не видно. Майже весь урожай вивозять у великі міста або поштою на замовлення, інформує "ТСН".

Полкілограмова зв'язка спаржі коштує 125 гривень і часом її можна побачити в супермаркетах. Олександр Синюк торгує херсонською спаржею по всій Україні і стверджує, що за останні три роки попит на цей овоч зростає.

Люди розсмакували новий продукт і вже є постійні шанувальники. "Вона не встигає затриматися на складах. Кожен день відвантажуємо великі обсяги", - каже керівник громадської організації "Земля Таврії".

Вартість кілограма аспарагуса з поля під Києвом становить 100 гривень, але це оптова ціна. Вже посередники овоч чистять, сортують і продають. Коштує овоч дорого, проте і праця на його вирощування вкладається колосальна.

До речі, головний делікатес весни німці люблять більше всіх європейців. Щорічно кожен житель країни з'їдає до двох кілограмів спаржі. Ресторани роблять її основою сезонного меню.

Є ймовірність, що за останні пару років спаржа в Україні стане значно популярніше та дешевше. Адже її все більше висаджують фермери з усіх регіонів країни.

Регулярне вживання спаржі допомагає очистити організм від шлаків і токсинів, нормалізувати процеси кровотворення і поліпшити роботу серця і судин. Даний овоч гарний і як гарнір, і як самостійне блюдо. А інтернет рясніє різноманітними способами його приготування.

Популярні овочі в Україні - скільки коштують і як приготувати

Нагадаємо, що у мережі показали плачевні наслідки карантину для фермерів.

Автор: Дарина Яновська