ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Які овочі набирають популярність в Україні: як приготувати, вартість

Lite » Їжа 17.05.2020 - 18:00
Які овочі набирають популярність в Україні: як приготувати, вартість
Популярні овочі в Україні - скільки коштують і як приготувати (фото: pixabay.com)

Даний продукт є дієтичним і вельми приємний на смак

Навесні 2020 популярною стає спаржа - продукт, що входить в раціон багатьох дієт. Також він є єдиним овочем, який з етикету можна їсти руками. Першу українську спаржу почали вирощувати в Херсонській області.

В самій області цей продукт не такий вже і популярний, хоча зараз тут зосереджено дві третини полів. На місцевих ринках серед звичних овочів спаржі не видно. Майже весь урожай вивозять у великі міста або поштою на замовлення, інформує "ТСН".

Полкілограмова зв'язка спаржі коштує 125 гривень і часом її можна побачити в супермаркетах. Олександр Синюк торгує херсонською спаржею по всій Україні і стверджує, що за останні три роки попит на цей овоч зростає.

Люди розсмакували новий продукт і вже є постійні шанувальники. "Вона не встигає затриматися на складах. Кожен день відвантажуємо великі обсяги", - каже керівник громадської організації "Земля Таврії".

Вартість кілограма аспарагуса з поля під Києвом становить 100 гривень, але це оптова ціна. Вже посередники овоч чистять, сортують і продають. Коштує овоч дорого, проте і праця на його вирощування вкладається колосальна.

До речі, головний делікатес весни німці люблять більше всіх європейців. Щорічно кожен житель країни з'їдає до двох кілограмів спаржі. Ресторани роблять її основою сезонного меню.

Є ймовірність, що за останні пару років спаржа в Україні стане значно популярніше та дешевше. Адже її все більше висаджують фермери з усіх регіонів країни.

Регулярне вживання спаржі допомагає очистити організм від шлаків і токсинів, нормалізувати процеси кровотворення і поліпшити роботу серця і судин. Даний овоч гарний і як гарнір, і як самостійне блюдо. А інтернет рясніє різноманітними способами його приготування.

Популярні овочі в Україні - скільки коштують і як приготувати

Нагадаємо, що у мережі показали плачевні наслідки карантину для фермерів.

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся