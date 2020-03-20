Яких заходів вживає уряд для захисту звичайних українців під час спалаху коронавірусу? - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера



Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху (Ф.Рузвельт)

Яких заходів вживає уряд для захисту звичайних українців? Як високопосадовці планують зменшити фінансове навантаження на громадян під час спалаху коронавірусу? Як карантинні заходи впливають на підприємців? Чи ефективні дії уряду щодо підтримки українського бізнесу під час пандемії?

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Ігор Уманський, Міністр фінансів України;

Віктор Ляшко, Заступник Міністра охорони здоров’я України;

Юлія Ковалів , Заступник Голови Офісу Президента України;

Катерина Рожкова, Заступник Голови Національного банку України;

Віталій Кличко, Міський голова Києва;

Андрій Садовий, Міський голова Львова;

Геннадій Труханов, Міський голова Одеси;

Борис Філатов, Міський голова Дніпра;

Олександр Данилюк, Міністр фінансів України (2016 - 2018), Секретар РНБО (травень - жовтень 2019);

Борис Марков, Генеральний директор мережі магазинів АТБ;

Томаш Фіала, Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

Дмитро Феліксов, Співвласник компанії Concert.ua;

Дмитро Федотенков, Власник мережі ресторанів “Tarantino family”;

Сергій Кравець, Генеральний директор компанії Tickets.UA.

Вони говорять, а вирішує народ.