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Які безкоштовні медпослуги може отримати пацієнт з COVID. Роз'яснення від МОЗ

Україна, Понеділок 18 січня 2021 14:01
Які безкоштовні медпослуги може отримати пацієнт з COVID. Роз'яснення від МОЗ
Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров'я підкреслює, що пацієнт із підозрою або підтвердженим COVID-19 може отримати безкоштовно ряд медичних послуг. Вони передбачені Програмою медичних гарантій у 2021 році.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Пацієнти можуть отримати первинну медичну та амбулаторно-поліклінічну допомогу. Українці з підозрою на коронавірусну хворобу можуть пройти тестування у свого сімейного лікаря та отримати консультації щодо лікування легкої форми захворювання на COVID-19, яка лікується в домашніх умовах під наглядом сімейного лікаря.

Також хворі можуть розраховувати на екстрену медичну допомогу у разі критичного стану. Йдеться про випадки, коли у людини спостерігаються утруднене дихання, дихальна недостатність, підвищення температури вище 38 градусів, що погано піддається корекції, раптове погіршення стану.

"Приїхавши на виклик, медики швидкої оцінюють стан пацієнта. Якщо є потреба, транспортують до лікарні, визначеної у регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, йому нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції", - вказано у повідомленні.

Безкоштовно українці з COVID можуть отримати й стаціонарну медичну допомогу.

У безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із COVID-19 включено:

  • тестування на COVID-19;
  • лабораторне та інструментальне дослідження;
  • меддопомогу відповідно до галузевих стандартів;
  • кисневу підтримку, інтенсивну терапію за необхідності;
  • медикаментозну терапію та знеболення за потреби тощо.

"Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів. Залишок ліків для боротьби з COVID, які наявні в лікарнях та аптеках, доступний для перегляду на сайті НСЗУ", - додали у відомстві.

Нагадаємо, станом за зараз за лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 Нацслужба здоров’я виплатила 11,4 млрд гривень. У середньому на одного пацієнта виходить по 45 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, в Україні зменшилось число госпіталізацій з COVID-19.

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