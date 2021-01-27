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Яка ситуація з коронавірусом в регіонах України: дані МОЗ

Україна, Середа 27 січня 2021 10:46
Яка ситуація з коронавірусом в регіонах України: дані МОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило дані про ситуацію з коронавірусом в регіоні станом на 27 січня. У країні продовжує знижуватися захворюваність COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, в країні показник захворюваності перевищує норму в 4,5 раза. Зараз цей показник становить 183,9 на 100 тисяч населення при нормі 40. Найгірша ситуація у Запорізькій (316,4), Миколаївській (306,9) та Чернівецькій (295) областях. Найкраща - у Кіровоградській (63,7), Херсонській (109,1) і Харківській (130,1) областях. У Києві показник захворюваності становить 259,2.

Також в країні вільні більш ніж дві третини лікарняних ліжок для коронавірусу. Станом на 27 січня в країні зайняті 28,5% ліжок, при цьому немає жодного регіону, де ліжка були зайняті більш ніж на 50%.

Наголошується, що в Одеській області проводиться недостатня кількість тестів на коронавірус - 42,2 при нормі 48 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 3 776 нових випадків коронавірусу. При цьому 2430 осіб були госпіталізовані, 145 - померли.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до 1 лютого очікує рішення COVAX по включенню в розподіл вакцин так званої першої хвилі.

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