"Як ви можете вести бізнес з РФ?": Кулеба опублікував знімок руїн театру в Маріуполі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував супутниковий знімок зруйнованого театру в Маріуполі. Глава МЗС запитав у транснаціональних компаній, які продовжують вести бізнес з Росією: як вони після цього нелюдського злочину можуть вести бізнес з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Це руїни драматичного театру в Маріуполі, де сховалися сотні мирних жителів. Нелюдський військовий злочин Росії", - написав глава МЗС. Кулеба запитав у транснаціональних компаній, які все ще працюють з Росією або в Росії: як ви можете продовжувати вести з ними бізнес? "Як ви можете годувати, обслуговувати і платити тим, хто це зробив?",- підписав знімок Кулеба.